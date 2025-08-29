22.2 C
Firenze
sabato 30 Agosto 2025
Serie A, la Cremonese batte anche il Sassuolo e vola in testa alla classifica

La Cremonese batte 3-2 il Sassuolo nel match d’apertura della seconda giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Al doppio vantaggio dei padroni di casa a segno con Terracciano al 37′ e Vazquez al 39′, replicano Pinamonti al 63′ e Berardi su rigore al 73′. Sempre dagli 11 metri arriva al 93′ grazie a De Luca il gol partita per i ragazzi di Nicola. In classifica i grigiorossi salgono a quota 6 e restano a punteggio pieno, neroverdi fermi a zero. Avvio super per la Cremonese al ritorno in Seria A: dopo il successo della settimana scorsa contro il Milan, i tre punti con il Sassuolo valgono la vetta della classifica almeno per una notte.
