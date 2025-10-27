15 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Serie A, Milan-Roma sarà trasmessa in chiaro su Dazn

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Milan-Roma in chiaro su Dazn. Il big match di Serie A della decima giornata tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini, in programma a San Siro domenica 2 novembre alle 20.45, sarà disponibile gratis anche per chi non è abbonato sulla piattaforma web e sull'app di Dazn, che detiene i diritti del campionato italiano, come annunciato sui canali ufficiali dell'emittente. 

Per vedere Milan-Roma in diretta e in chiaro, senza alcun tipo di pagamento, basterà quindi iscriversi a Dazn inserendo il proprio indirizzo email, con il match che potrà essere seguito sia tramite smart tv che in streaming.  

 

sport

