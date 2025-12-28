7.8 C
Firenze
domenica 28 Dicembre 2025
Serie A, oggi Atalanta-Inter – Diretta

(Adnkronos) – Big match nella 17esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, l’Atalanta ospita l’Inter – in diretta tv e streaming – al Gewiss Stadium. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nella semifinale di Supercoppa italiana, dove sono stati battuti dal Bologna ai calci di rigore, mentre la Dea ha vinto 1-0 in trasferta con il Genoa. 

Nella prossima giornata di campionato l’Atalanta ospiterà la Roma, mentre l’Inter sarà impegnata a San Siro contro il Bologna. 

 

