20.1 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Atalanta-Lazio – Il big match in diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 19 ottobre, alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta ospita la Lazio nella settima giornata di campionato. La squadra di Juric è reduce dal pareggio interno contro il Como per 1-1 ed è sesta con 10 punti. Quella di Sarri ha pareggiato 3-3 nell’ultimo turno contro il Torino ed è tredicesima a quota 7. 

Dove vedere Atalanta-Lazio? La partita è trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali Sky Sport. L’evento si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio affronterà la Juventus all’Olimpico (domenica 26 ottobre alle 20:45). L’Atalanta tornerà invece in campo sabato 25, in trasferta contro la Cremonese alle 20:45. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
21.2 °
18 °
42 %
1.5kmh
0 %
Dom
18 °
Lun
20 °
Mar
16 °
Mer
17 °
Gio
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2021)ultimora (1358)vid (279)tec (97)Lav (79)sal (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati