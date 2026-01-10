Serie A, oggi Atalanta-Torino – La partita in diretta

5.4 C
(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Serie A. La Dea sfida oggi, sabato 10 gennaio, il Torino alla New Balance Arena nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla netta vittoria di Bologna, mentre quella di Baroni è stata battuta in casa dall’Udinese nell’ultimo turno. Si comincia alle 20:45. 

Dove vedere Atalanta-Torino? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, venerdì 16 gennaio l’Atalanta sarà impegnata in trasferta a Pisa (ore 20:45). Il Torino ospiterà la Roma domenica 18 gennaio (alle 18). 

