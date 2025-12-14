8.3 C
Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i bianconeri affrontano il Bologna al Dall’Ara nel posticipo della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria in Champions contro il Pafos, mentre i rossoblù hanno vinto la partita d’Europa League contro il Celta Vigo. Si gioca alle 20:45.  

Dove vedere Bologna-Juve? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà la Roma sabato 20 dicembre alle 20:45. Il Bologna è invece impegnato in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, venerdì 12 dicembre alle 20. 

