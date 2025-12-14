7.2 C
Serie A, oggi Bologna-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

REDAZIONE
(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i bianconeri affrontano il Bologna al Dall’Ara nel posticipo della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria in Champions contro il Pafos, mentre i rossoblù hanno vinto la partita d’Europa League contro il Celta Vigo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.
 

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Juve, in campo stasera alle 20:45: 

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti 

Bologna-Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

