Serie A, oggi Genoa-Juve – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A e oggi, domenica 31 agosto, si gioca anche Genoa-Juve. La squadra di Tudor affronta il Genoa in trasferta a Marassi nella seconda giornata di campionato. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente al debutto contro il Parma, mentre i rossoblù hanno pareggiato 0-0 all’esordio contro il Lecce 

SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA

 Genoa-Juve e Inter-Udinese sono trasmesse in esclusiva da Dazn. Match disponibili anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partite visibili in streaming sull’app di Dazn.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

