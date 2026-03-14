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Serie A, oggi Inter-Atalanta – La partita in diretta

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(Adnkronos) –
Inter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia del riscatto: gli uomini di Chivu arrivano dalla sconfitta nel derby contro il Milan, i bergamaschi dal pesante ko nell’andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Calcio d’inizio alle 15. 

Dove vedere Inter-Atalanta? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn 

 

Nella prossima giornata di campionato l’Atalanta affronterà il Verona, domenica 22 marzo alle 15. In serata l’Inter sarà impegnata al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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