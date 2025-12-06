Serie A, oggi Inter-Como – La partita in diretta

10.9 C
(Adnkronos) – L’Inter torna in campo e oggi, sabato 6 dicembre, affronta il Como. I nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro, dopo aver centrato due successi nelle ultime due gare (in campionato contro il Pisa e in Coppa Italia contro il Venezia). Dall’altra parte, gli ospiti aggancerebbero i nerazzurri al terzo posto con un successo. Calcio d’inizio alle 18. 

Dove vedere Inter-Como? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn 

Martedì 9 dicembre impegno di Champions importante per i nerazzurri, che ospitano il Liverpool a San Siro. 

