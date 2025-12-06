5.3 C
Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo e oggi, sabato 6 dicembre, affronta il Como. I nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro, dopo aver centrato due successi nelle ultime due gare (in campionato contro il Pisa e in Coppa Italia contro il Venezia). Dall’altra parte, gli ospiti aggancerebbero i nerazzurri al terzo posto con un successo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Inter-Como, in campo oggi alle 18:  

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu. 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas 

Inter-Como sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

