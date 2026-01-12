5.7 C
Serie A, oggi Juve-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 gennaio, i bianconeri ospitano la Cremonese allo Stadium nel monday night della 20esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria netta contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola ha pareggiato contro il Cagliari nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Juve-Cremonese, in campo stasera alle 20:45: 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terraggiano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. 

Juve-Cremonese sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). La partita sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW. 

sport

