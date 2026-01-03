8.3 C
Firenze
domenica 4 Gennaio 2026
Serie A, oggi Juve-Lecce – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A per la prima partita del 2026. Oggi, sabato 3 gennaio, i bianconeri ospitano il Lecce allo Stadium nella diciottesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo contro il Pisa, è al momento quinta con 32 punti. I salentini, sconfitti dal Como nell’ultimo turno, sono invece quintultimi con 16 punti. Si gioca alle 18. 

Dove vedere Juve-Lecce? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn 

Nel prossimo turno di Serie A, il Lecce ospiterà la Roma al Via del Mare martedì 6 gennaio alle 18. La Juve affronterà il Sassuolo al Mapei nella stessa giornata, alle 20:45.  

