Serie A, oggi Juve-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La domenica di Serie A si chiude con il big match tra Juventus e Milan, visibile in diretta tv e streaming. Oggi, 5 ottobre, i bianconeri ospitano la squadra del grande ex Massimiliano Allegri allo Stadium, in una partita che dirà già tanto sulle ambizioni delle due squadre. I rossoneri sono al momento primi in classifica con 12 punti, insieme a Napoli e Roma, gli uomini di Tudor occupano il quinto posto a quota 11. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Juve-Milan in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Juve-Milan, in campo oggi alle 20:45: 

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kelly, Bremer, Gatti; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic. All. Tudor. 

Milan (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Allegri. 

Juve-Milan sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

