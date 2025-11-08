14.7 C
Serie A, oggi Juventus-Torino – Diretta

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo nel derby della Mole. Oggi, sabato 8 novembre, il club bianconero sfida il Torino – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium nell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio interno contro lo Sporting Lisbona, gara finita 1-1 in Champions League, mentre in campionato ha battuto la Cremonese per 2-1 nell’ultimo turno. Per quella di Baroni invece pareggio per 2-2 a Pisa. 

Nel prossimo turno di campionato la Juventus volerà al Franchi per sfidare la Fiorentina, mentre il Torino ospiterà il Como. 

 

