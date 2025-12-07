7 C
Firenze
domenica 7 Dicembre 2025
Serie A, oggi Lazio-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo e oggi, domenica 7 dicembre, ospita il Bologna all’Olimpico. Dopo il successo nel big match di Coppa Italia contro il Milan, i biancocelesti affrontano i rossoblù del grande ex Ciro Immobile in un vero e proprio scontro diretto in ottica Europa. La squadra di Sarri è nona a 18 punti, quella di Italiano quinta a quota 24. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Bologna, in campo oggi alle 18:  

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

Lazio-Bologna sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky 4K. Partita visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e l’app di Dazn.  

 

