Serie A, oggi Lazio-Napoli – La partita in diretta

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Big match in Serie A oggi, domenica 4 gennaio. All’Olimpico, la Lazio ospita il Napoli nel lunch match della 18esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio contro l’Udinese, partita terminata 1-1, mentre gli azzurri di Conte, dopo il trionfo in Supercoppa, hanno battuto la Cremonese per 2-0 grazie alla doppietta di Hojlund. Si gioca alle 12:30. 

Dove vedere Lazio-Napoli? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli ospiterà il Verona il 7 gennaio alle 12:30. In serata, alle 20:45, la Lazio affronterà la Fiorentina all’Olimpico.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

