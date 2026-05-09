24.9 C
Firenze
sabato 9 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Lecce-Juventus – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri scendono in campo a Lecce – in diretta tv e streaming – per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l’Hellas Verona, che da già retrocesso è riuscito a fermare la corsa Champions bianconera sull’1-1 all’Allianz Stadium, mentre quella salentina ha battuto il Pisa in trasferta. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, la Juventus ospiterà la Fiorentina mentre il Lecce volerà a Sassuolo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.9 ° C
25.8 °
23.2 °
57 %
5.7kmh
20 %
Sab
24 °
Dom
19 °
Lun
23 °
Mar
22 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1946)ultimora (1003)Video Adnkronos (281)ImmediaPress (243)lavoro (85)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati