Serie A, oggi Lecce-Lazio – Diretta

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – in trasferta in uno degli anticipi della 22esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 28 punti, arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. Gli uomini di Di Francesco, terzultimi a quota 17, sono invece reduci dalla sconfitta contro il Milan. 

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Genoa, mentre il Lecce volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni. 

 

