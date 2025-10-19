20.1 C
Firenze
domenica 19 Ottobre 2025
Serie A, oggi Milan-Fiorentina – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo e oggi, domenica 19 ottobre, ospita la Fiorentina a San Siro nel posticipo della settima giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a confermare un grande avvio di stagione (la squadra di Allegri è al momento quarta con 13 punti, ma con un successo può volare in testa), mentre i viola hanno l’obbligo di fare punti vista la pessima classifica (squadra al terzultimo posto con 3 punti). Calcio d’inizio alle 20:45. 

Milan-Fiorentina è visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn 

Il Milan tornerà in campo venerdì 24 ottobre, ospitando il Pisa a San Siro alle 20:45. La Fiorentina affronterà invece il Bologna domenica 26 al Franchi, alle 18. 

