Serie A, oggi Milan-Lazio – Diretta

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Il Milan ospita la Lazio oggi, sabato 28 novembre – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 13esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria nel derby contro l’Inter, 1-0 firmato Pulisic ed è seconda in classifica con 25 punti, a -2 dalla Roma capolista.  

I biancocelesti di Sarri invece hanno vinto all’Olimpico contro il Lecce 2-0 nell’ultimo turno e hanno raggiunto l’ottavo posto, salendo a 18 punti e rilanciandosi in zona Europa. 

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Bologna, mentre il Milan sfiderà in trasferta il Torino. 

 

