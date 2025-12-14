Serie A, oggi Milan-Sassuolo – La partita in diretta

11.8 C
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i rossoneri affrontano il Sassuolo a San Siro nel lunch match della 15esima giornata. La squadra di Allegri, prima in classifica insieme al Napoli (impegnato alle 15 contro l’Udinese), arriva dal successo in rimonta contro il Torino. Gli uomini di Grosso sono invece reduci dalla vittoria contro la Fiorentina. Calcio d’inizio alle 12:30. 

Dove vedere Milan-Sassuolo? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

Il Milan affronterà ora il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, giovedì 18 dicembre. Il Sassuolo invece se la vedrà con il Torino domenica 21, per la 16esima giornata di Serie A. 

