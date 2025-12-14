7.2 C
Serie A, oggi Milan-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 14 dicembre, i rossoneri affrontano il Sassuolo a San Siro nel lunch match della 15esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri, prima in classifica insieme al Napoli, arriva dal successo in rimonta contro il Torino. Gli uomini di Grosso sono invece reduci dal successo della scorsa settimana contro la Fiorentina. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Milan-Sassuolo, in campo alle 12:30: 

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri 

Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

 

