Serie A, oggi Napoli-Fiorentina – Diretta

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina – in diretta tv e streaming – al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell’ultimo weekend.  

Nel prossimo turno di Serie A il Napoli sfiderà il Genoa a Marassi, mentre la Fiorentina ospiterà il Torino. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

