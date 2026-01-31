7.7 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell’ultimo weekend. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, in campo oggi alle 18: 

Napoli (3-4-2-1) Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

Fiorentina (4-1-4-1) De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Solomon; Gudmundsson. All. Vanoli 

Napoli-Fiorentina sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.7 ° C
8.3 °
6.5 °
78 %
1kmh
75 %
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1472)ultimora (1308)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati