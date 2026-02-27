9.9 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A con l’anticipo della 27esima giornata di campionato. Oggi, venerdì 27 febbraio, al Tardini si affrontano Parma e Cagliari in una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. I gialloblù arrivano dal successo in trasferta contro il Milan, mentre i sardi hanno pareggiato contro la Lazio nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Parma-Cagliari, in campo alle 20:45:  

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta 

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane 

La partita di campionato tra Parma e Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
9.9 ° C
11.2 °
8.5 °
80 %
1kmh
100 %
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1395)ultimora (1238)sport (78)Eurofocus (47)demografica (32)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati