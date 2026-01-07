Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, mercoledì 7 gennaio, i nerazzurri affrontano il Parma a Tardini, in una delle sfide del diciannovesimo turno di campionato. La squadra di Chivu è prima in classifica e arriva dal successo comodo contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno pareggiato contro il Sassuolo nell’ultima partita. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Parma-Inter in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Parma-Inter, in campo stasera alle 20:45:

Parma (4-2-3-1) Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Keita, Estevez; Sorensen, Bernabé, Ondrejka; Pellegrino. All: Cuesta

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All: Chivu

Dove vedere Parma-Inter? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.

