6.5 C
Firenze
domenica 1 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Parma-Juve – La partita in diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i bianconeri sfidano il Parma al Tardini nel posticipo domenicale della 23esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti è reduce dallo 0-0 contro il Monaco, che non ha compromesso la qualificazione ai playoff di Champions League, mentre in campionato ha battuto il Napoli per 3-0 nel big match dell’ultimo turno. Sconfitta invece per il Parma, superato 4-0 a Bergamo dall’Atalanta. Si gioca alle 20:45.  

Dove vedere Parma-Juve? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn 

Nella prossima giornata di campionato, il Parma giocherà in trasferta a Bologna domenica 8 febbraio alle 12:30. La Juve affronterà la Lazio allo Stadium alle 20:45.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.5 ° C
7.3 °
4.9 °
73 %
1kmh
0 %
Dom
6 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
8 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1507)ultimora (1344)sport (67)Eurofocus (57)demografica (39)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati