Serie A, oggi Parma-Milan – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 8 novembre, i rossoneri affrontano il Parma in trasferta al Tardini, nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per dare continuità al successo contro la Roma e non perdere di vista il Napoli capolista. Per i gialloblù, in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica.
Nel prossimo turno di Serie A il Milan affronterà l’Inter nel derby della Madonnina, mentre il Parma vola a Verona per sfidare l’Hellas.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)