sabato 27 Dicembre 2025
Serie A, oggi Pisa-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, sabato 27 dicembre, il Pisa – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match contro la Roma, battuta 1-0 all’Allianz Stadium, mentre quella di Gilardino ha agguantato un pareggio in extremis a Cagliari nell’ultimo turno, in un match terminato 2-2. 

Nel prossimo turno di Serie A la Juventus ospiterà il Lecce, mentre il Pisa sfiderà il Genoa al Ferraris. 

 

