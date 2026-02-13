11.5 C
Serie A, oggi Pisa-Milan – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall’Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l’Hellas. 

Il Milan è atteso dal recupero contro il Como mercoledì prossimo, mentre il Pisa sfiderà la Fiorentina al Franchi. 

sport

