6.8 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie A, oggi Roma-Genoa – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall’Atalanta 1-0. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Bergamo per sfidare l’Atalanta, mentre il Genoa ospiterà il Pisa. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.8 ° C
8.9 °
6 °
45 %
0.9kmh
0 %
Lun
5 °
Mar
10 °
Mer
8 °
Gio
6 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1107)ultimora (995)Eurofocus (44)sport (41)demografica (28)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati