Serie A, oggi Roma-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – Big match all’Olimpico. Oggi, domenica 1 marzo, la Roma ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nello scontro diretto della 27esima giornata di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per le sorti del quarto (ma anche terzo) posto in classifica e indirizzare la corsa alla qualificazione in Champions League.
Nella prossima giornata di Serie A, la Roma sfiderà il Genoa del grande ex De Rossi in trasferta mentre la Juventus ospiterà il Pisa.
