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Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 10 aprile, i giallorossi affrontano il Pisa – in un match visibile in tv e streaming – all’Olimpico nell’anticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti dopo la sconfitta nel big match dell’ultimo turno contro l’Inter, mentre i nerazzurri hanno bisogno di muovere la classifica dopo l’ennesima sconfitta contro il Torino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Roma-Pisa, in campo stasera alle 20:45: 

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini 

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. All. Hiljemarkv 

La partita tra Roma e Pisa verrà trasmessa da Dazn, ma sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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