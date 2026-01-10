9.9 C
Serie A, oggi Roma-Sassuolo – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 gennaio, i giallorossi ospitano il Sassuolo all’Olimpico nel 20° turno di campionato. La squadra di Gasperini, quinta in classifica, arriva dal successo in trasferta contro il Lecce, mentre gli uomini di Grosso (undicesimi) arrivano dal ko dell’ultimo turno contro la Juventus al Mapei Stadium. Si gioca alle 18. 

Dove vedere Roma-Sassuolo? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, sabato 17 gennaio, il Sassuolo sarà impegnato in trasferta contro il Napoli (ore 18). La Roma tornerà invece in campo il giorno dopo, domenica 18, in trasferta contro il Torino (alle 18).  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

