domenica 1 Marzo 2026
Serie A, oggi Torino-Lazio – Diretta

(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari in trasferta, mentre i granata di D’Aversa, succeduto a Baroni sulla panchina torinese, è stato battuto 3-0 dal Genoa. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Sassuolo all’Olimpico mentre il Torino volerà a Napoli. 

 

