Serie A, oggi Udinese-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il sabato di Serie A si chiude con Udinese-Milan, in campo alle 20:45. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano alla sfida del Bluenergy Stadium di oggi 20 settembre per dare continuità ai due successi ottenuti contro Lecce e Bologna. I friulani sono chiamati invece a confermare quanto visto in un avvio di stagione scoppiettante, con 7 punti raccolti in tre giornate di campionato. Udinese-Milan sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.
  Nella prossima giornata di campionato, i rossoneri ospiteranno il Napoli a San Siro. L’Udinese affronterà invece il Sassuolo in trasferta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

