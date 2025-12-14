7.2 C
Serie A, oggi Udinese-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, gli azzurri affrontano l’Udinese al Bluenergy Stadium in una delle partite della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Conte arriva dal brutto ko in Champions contro il Benfica, mentre i bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro il Genoa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Napoli, in campo oggi alle 15: 

Udinese (3-5-2) Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. 

Napoli (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di?Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte. 

Udinese-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn. 

 

