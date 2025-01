Serie A, probabili formazioni: Inzaghi ritrova Thuram, Ranieri conferma Pellegrini

(Adnkronos) – La Serie A torna in campo per la 20esima giornata. Ad aprire il girone di ritorno sarà la Lazio, che venerdì 10 gennaio sfiderà il Como allo stadio Olimpico. Sabato 11 all’Allianz Stadium andrà in scena in derby di Torino tra Juventus e granata, mentre il Milan ospiterà il Cagliari. Trasferta per l’Inter, che dopo la sconfitta in Supercoppa vola a Venezia, mentre la Roma sarà di scena al Dall’Ara contro il Bologna. Il Napoli affronterà l’Hellas Verona al Maradona, la Fiorentina invece chiuderà la giornata lunedì 13 gennaio a Monza.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Isaksen. All. Baroni

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Sala; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Empoli (3-5-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Kaba; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Udinese (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet/Touré, Zemura; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Gasperini

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Karamoh. All. Vanoli

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Fabbian; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Lukaku, Neres. All. Conte

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Tengstedt. All. Zanetti

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, Carboni; Ciurria/Birindelli, Bianco, Bondo, Pereira; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)