Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono 1-1

(Adnkronos) – Si giocano oggi, sabato 3 gennaio, gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A. Sassuolo e Parma hanno pareggiato 1-1 nella sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio dei padroni di casa con Thorstvedt al 12′, ha risposto Pellegrino al 24′. In classifica i neroverdi sono al nono posto con 23 punti, i ducali agganciano in quattordicesima posizione il Cagliari a quota 18. 

Stesso risultato anche in Genoa-Pisa, giocata alle 15 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Al vantaggio dei padroni di casa con Colombo al 15′, ha replicato Leris al 38′. In classifica i rossoblù sono al 17° posto con 15 punti, mentre i nerazzurri toscani agganciano in terzultima posizione il Verona a quota 12. 

