Serie A, Simonelli: “Var in Atalanta-Roma? L’errore umano può esserci”

(Adnkronos) – “Io non do ragione o torto a nessuno, dico che il Var è uno strumento molto utile, lo è stato per risolvere molti casi intricati. Poi è chiaro che, come sempre, anche nel Var ci può essere l’errore umano”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, commentando le polemiche sollevate dall’allenatore giallorosso Claudio Ranieri dopo Atalanta-Roma. “Così come per un calciatore che sbaglia – afferma Simonelli – l’errore ci può essere anche con un arbitro che dà una valutazione sbagliata”. In ogni caso “il Var serve per oggettivizzare il più possibile le varie scelte che si possono fare in campo”. Certamente, “che il Var possa farsi meglio, che sia perfettibile – conclude – è tutto vero, ma resta il fatto che è un apporto positivo alla trasparenza nel mondo del calcio”. In occasione dei preparativi per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo stadio milanese di San Siro l’anno prossimo resterà chiuso per un mese. E da più parti aleggia l’ipotesi di approfittare di questo periodo di pausa per portare la Serie A all’estero: “Portare la serie A all’estero è tra gli obiettivi che ci siamo posti – ha spiegato il presidente Simonelli – ma non dipende solo da noi, quanto dalle autorizzazioni che dovremmo avere e dalla volontà delle squadre di andare a giocare all’estero. Come Lega noi ci proviamo. Se poi le società coinvolte avranno piacere, ma soprattutto se le autorità preposte ci daranno l’autorizzazione, è un bel progetto che serve per far conoscere il calcio italiano sempre di più all’estero. Cosa che per la nostra immagine, come abbiamo avuto modo di vedere anche oggi, è molto importante”. Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha commentato all’Adnkronos anche le possibilità di vedere l’ultima giornata di Serie A in contemporanea: “Rientra nelle regole scritte, le ultime due giornate si giocheranno in contemporanea per tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Già questa domenica giocheremo nove partite alle 20.45 e anticiperemo al sabato solo l’unica partita tra squadre che non sono in competizione per nessun traguardo, che sono l’Atalanta e il Genoa”. Quindi, aggiunge, “le avremo tutte in contemporanea la sera e sarà uno sforzo immane dal punto di vista organizzativo perché gestire nove partite con tutta la tecnologia attuale non è facile”. Anche per quanto concerne l’ultima giornata, “le regole ci dicono che dovranno essere partite in contemporanea per tutti quelli che combattono per lo stesso obiettivo: tutti quelli che combatteranno per la salvezza dovranno giocare insieme, tutti quelli che combatteranno per le coppe dovranno giocare insieme”. E, conclude, “anche Inter e Napoli, che sono le due squadre che combatteranno per lo scudetto, dovranno giocare nello stesso slot orario”. (di Cristina Livoli) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)