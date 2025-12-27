10.6 C
Serie A, vola il Como: 3-0 a Lecce. Il Cagliari rimonta il Torino, sprofondo Fiorentina

(Adnkronos) – Nella 17esima giornata di Serie A, vola in Como, che batte il Lecce 3-0 al Via del Mare con i gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas e sale sempre più in zona Europa, mentre il Cagliari conquista pesanti punti salvezza battendo il Torino in trasferta per 2-1 in rimonta. Decisive le reti di Prati e Kilcsoy a ribaltare il vantaggio iniziale firmato da Vlasic. Nel lunch match sconfitta pesante per la Fiorentina, battuta 1-0 a Parma con il gol di Sorensen nello scontro salvezza del Tardini. 

Con questi tre punti il Como di Fabregas raggiunge quindi la sesta posizione a 27 punti, mentre il Lecce di Di Francesco rimane al 16esimo posto a quota 16. Balzo in classifica anche per il Cagliari di Pisacane, che arriva in 14esima posizione a 18, a -2 dal Torino di Baroni, tredicesimo. 

Sprofonda sempre più la Fiorentina. La squadra di Vanoli è ultima in classifica con 9 punti, mentre il Parma di Cuesta si toglie dai guai arrivando a quota 17, a +5 dalla zona retrocessione. 

 

sport

