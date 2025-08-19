33.7 C
Serie tv ‘Harry Potter’, svelati i nuovi volti della famiglia Weasley

(Adnkronos) – L’attesa per la nuova serie TV Hbo Original dedicata a ‘Harry Potter’ si arricchisce di nuovi dettagli con l’annuncio di quattro membri chiave del cast che andranno a comporre l’iconica famiglia Weasley. La produzione ha svelato i nomi degli attori che presteranno il volto ad alcuni dei personaggi più amati della saga: Tristan Harland e Gabriele Harland interpreteranno i gemelli Weasley, Fred e George; Ruari Spooner nel ruolo del fratello Percy Weasley e Gracie Cochrane nei panni della più giovane della famiglia, Ginny Weasley.    
La serie debutterà nel 2027 su Hbo e Hbo Max dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati tra cui Germania, Italia e Regno Unito. La serie è scritta da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

