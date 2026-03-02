10.9 C
Firenze
martedì 3 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Sessant’anni di Lazio”, un libro per ‘Bob’ Lovati

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ in programma domani, martedì 3 marzo, all’interno della Sala “Vittorio Pozzo” del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano (ore 17.30), la presentazione del primo libro, intitolato “Due colori. Una vita. Roberto “Bob” Lovati: sessanta anni di Lazio”, dedicato ad una delle figure più emblematiche della Lazialità.  

Il volume – composto da 122 pagine redatto dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, edito da Eclettica – è ricchissimo di foto, molte inedite, messe a disposizione da Stefano, il figlio di Bob, e da Carla Turazza, sua storica compagna. Oltre ad istantanee, in bianco e nero ed a colori, che illustreranno il periodo biancoceleste di Lovati, giunto alla Lazio nel lontano 1954 e mai più abbandonata, il volume presenta una serie di testimonianze da parte di chi lo ha vissuto: ex-giocatori, ex-compagni di squadra, dirigenti, giornalisti.  

Alla presentazione interverranno il Presidente del Coni Regionale del Lazio, Alessandro Cochi, il Presidente Generale della Società Sportiva Lazio, Antonio Buccioni, Carla Turazza. Tra gli invitati gli ex Campioni d’Italia del ’74, i figli dei giocatori del primo scudetto prematuramente scomparsi, Massimo Maestrelli, Dino Zoff, Paolo Negro, Pippo Pancaro, Nando Orsi, Massimo Piscedda. Sarà inoltre allestita una piccola area di memorabilia per illustrare la storia del Lovati “Laziale”. Un vero e proprio happening biancoceleste per celebrare il primo volume dedicato ad una figura che nella Lazio, per sessant’anni, fu giocatore, dirigente, tecnico della “prima squadra”, allenatore della “De Martino” (il vecchio Campionato riserve), osservatore. Splendido ambasciatore dei valori della Lazialità per stile ed eleganza. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
12.4 °
8.7 °
72 %
3.1kmh
40 %
Mar
18 °
Mer
15 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1425)ultimora (1286)sport (64)Eurofocus (46)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati