Sesso in auto a 140 all’ora, fermati dalla polizia dopo inseguimento

(Adnkronos) – Fanno sesso in auto mentre viaggiano in autostrada a 140 all’ora. Una coppia impegnata è stata fermata dalla polizia in Germania su un’autostrada della Renania Settentrionale-Vestfalia. Le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare il veicolo che, secondo le segnalazioni, procedeva in maniera irregolare tra le corsie. L’emittente N-tv documenta l’operazione effettuata lunedì dagli agenti della polizia di Munster sull’autostrada A1. 

La coppia ha messo in pericolo altri automobilisti con manovre avventate e ha ripetutamente rischiato di finire contro i guard-rail. Un camion è stato costretto ad accostare sulla corsia di emergenza per evitare guai. Mentre veniva sorpassato, il camionista ha notato che il conducente e la donna seduta accanto a lui erano impegnati in un rapporto sessuale. 

Gli agenti sono intervenuti e hanno coronato l’inseguimento fermando l’automobilista, un uomo di 37 anni, e la donna 33enne che era a bordo. Il conducente dovrà rispondere di accuse per guida pericolosa e interruzione della circolazione stradale. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

