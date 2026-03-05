Sesti (Premio Film Impresa): “Le imprese cercano talenti tra le nuove generazioni”

(Adnkronos) – “Molti dei film selezionati quest’anno mostrano una grande attenzione verso le giovani generazioni e il tema del lavoro”. Così Mario Sesti, direttore artistico di Premio Film Impresa, nel corso della serata di premiazione della manifestazione ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. “Abbiamo visto diversi film che raccontano, per esempio, il primo giorno di lavoro – spiega – e questo risponde anche a un’esigenza concreta delle imprese, che spesso segnalano la difficoltà nel reperire nuovi talenti per sostituire le persone che vanno in pensione”.

Secondo Sesti, il racconto cinematografico dell’impresa può contribuire ad avvicinare i giovani al mondo produttivo. “Raccontare che cos’è l’impresa, quali sono i suoi valori, le ambizioni e anche il tipo di esperienza quotidiana che si vive nel lavoro è decisivo per attrarre nuovi talenti”.

Accanto a questo tema, emergono anche altri filoni narrativi. “Quest’anno abbiamo visto molti film dedicati all’architettura e alle esperienze internazionali, come il lavoro di architetti italiani a Taiwan. Inoltre è molto evidente l’attenzione verso il settore della ricerca scientifica e farmaceutica e verso le imprese della sanità”. Un ambito che, conclude Sesti, offre anche una particolare intensità narrativa. “La salute è un tema molto forte e richiede un racconto più profondo e sensibile. Per questo molti film d’impresa di quest’area sono stati tra i più selezionati”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)