Seth Rogen a Venezia, sopralluoghi per ‘The Studio 2?

Seth Rogen a sorpresa all’82esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attore e regista, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato avvistato nella sala stampa, allestita nel Palazzo del Casinò. La sua presenza non era prevista nel programma della kermesse. Resta da capire se si tratti di una semplice visita o se sia sbarcato al Lido per i sopralluoghi ‘The Studio’, come sperano i fan. L’annuncio della seconda stagione – che tornerà a raccontare il dietro le quinte di Hollywood – è arrivato lo scorso maggio, quindi le tempistiche potrebbero coincidere.  Nella serie comedy Apple Tv+- la cui prima stagione ha avuto un grande successo – Seth Rogen – in veste sia di attore che di creatore e regista – interpreta Matt Remick, il nuovo direttore della Continental Studios, una storica casa di produzione in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con dirigenti aziendali spietati, alla disperata ricerca di film che lascino il segno. Tra party esclusivi, visite sui set, riunioni marketing e premiazioni, ogni occasione può trasformarsi in un successo clamoroso o in un disastro totale. Per Matt, che vive e respira cinema, è il lavoro dei suoi sogni, ma sa che potrebbe anche distruggerlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

