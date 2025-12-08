Sfregia donna con un coccio di bottiglia, fermato 20enne: è la sua settima aggressione

(Adnkronos) – Una donna è stata aggredita e sfregiata al volto con un coccio di bottiglia nella serata di sabato 6 dicembre in piazza delle Carceri a Prato. La vittima, una trentenne italiana, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano per le cure del caso. L’autore dell’aggressione è un giovane marocchino di 20 anni, in regola con il permesso di soggiorno. Secondo quanto comunicato dalla Procura, si tratta di un soggetto già responsabile di sei episodi analoghi, tutti contro donne italiane.

Il procuratore Luca Tescaroli ha sottolineato in un comunicato la pericolosità del ventenne, per il quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale pratese ha disposto il ricovero provvisorio, rilevando che il giovane è risultato incapace di intendere e di volere e di stare in giudizio. Si tratta dunque del settimo episodio di aggressione di questo tipo da parte dello stesso autore, segnalato dalle autorità locali, che hanno sottolineato la gravità dei fatti e l’urgenza delle misure adottate.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)