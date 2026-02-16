9 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’ nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia.  

“Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall’imputazione residua; dopo l’archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all’esito delle indagini preliminari. Ciò dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti – e difficilmente riparabili – danni morali e materiali, per un cittadino innocente”, hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
9.9 °
7.3 °
80 %
1.5kmh
40 %
Mar
15 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
12 °
Sab
5 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1475)ultimora (1291)sport (76)Eurofocus (59)demografica (49)vigili del fuoco (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati