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Sgarbi, compleanno alla Biennale e gli auguri di Buttafuoco

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha festeggiato il suo 74esimo compleanno a Venezia e tra i primi a fargli gli auguri è stato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che lo ha ricevuto nella sede della Fondazione a Ca’ Giustinian. “E’ una bella sorpresa per la Biennale, felicissima di festeggiare Vittorio Sgarbi in una meravigliosa coincidenza, quella del suo compleanno. E quindi tanti, tanti, tantissimi auguri a Vittorio Sgarbi, un maestro che ha saputo accompagnare un grande pubblico alla potenza, alla verità e alla bellezza dell’arte”, è stato il messaggio augurale di Buttafuoco. 

A Ca’ Giustinian Sgarbi questa sera ha partecipato a una sessione della Biennale della Parola dedicata al tema “Il dissenso e la pace”, un’iniziativa collaterale voluta da Buttafuoco in occasione delle giornate inaugurali della 61/a Esposizione internazionale d’Arte. Buttafuoco poi lo ha invitato per un brindisi alla caffetteria di Ca’ Giustinian. 

Da parte sua Sgarbi ha ringraziato per gli auguri ed ha espresso parole di apprezzamento per l’opeato dell’intellettuale alla guida della Fondazione: “Diciamo che è una bella coincidenza la presenza di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, per valutare l’autonomia, l’indipendenza di questa istituzione storica, che tra l’altro non può essere spesso sottoposta a posizioni transitorie di un potere politico che deve fare demagogia. L’arte non è demagogia, l’arte è invenzione, fantasia, intelligenza. Quindi è giusto che sia un gesto di libertà di pensiero, che la Biennale fa esempio per sempre”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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